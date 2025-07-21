Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı
Dolar 40,3980 liradan, euro ise 47,0430 liradan işlem görerek haftaya giriş yaptı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar ve euroda son günkü kapanışa göre artış gözlemlendi.
Dolar 40,3980 liradan, euro ise 47,0430 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 40,3960 liradan alınan dolar 40,3980 liradan, 47,0410 liradan alınan euro ise 47,0430 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 40,37 liradan, euro ise 47,14 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi