Döviz Kurları Haftaya Yüksek Başladı
Dolar 39,2610 lira, euro ise 44,6730 liradan işlem görerek haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 39,2690 liradan alınırken, euro 44,6710 liradan satılmakta.
Dolar 39,2610 liradan, euro ise 44,6730 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 39,2690 liradan alınan dolar 39,2710 liradan, 44,6710 liradan alınan euro ise 44,6730 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 39,24 liradan, euro ise 44,47 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi