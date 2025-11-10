Döviz Kurları Haftaya Başladı: Dolar 42,2350 Lira, Euro 48,8370 Lira
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar ve euro haftaya yeni fiyatlarla başladı. Dolar 42,2350 liradan, euro ise 48,8370 liradan işlem görüyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da 42,2330 liradan alınan dolar 42,2350 liradan, 48,8350 liradan alınan euro ise 48,8370 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,21 liradan, euro ise 48,91 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi