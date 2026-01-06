Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 43,0340 liradan, avro ise 50,5290 liradan işlem görüyor. Dolar ve avro dünkü değerlere göre yükselmiş durumda.
Dün doların satış fiyatı 43,0410, avronun satış fiyatı ise 50,2960 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi