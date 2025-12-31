Haberler

Serbest piyasada döviz fiyatları

Güncelleme:
İstanbul Kapalıçarşı'da 42,9630 liradan alınan dolar 42,9650 liradan, 50,5320 liradan alınan euro ise 50,5320 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,93 liradan, euro ise 50,60 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

