Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 42,9650 liradan, euro ise 50,5340 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da dolar satış fiyatı 42,9650 lira, euro satış fiyatı ise 50,5320 lira olarak belirlendi.
İstanbul Kapalıçarşı'da 42,9630 liradan alınan dolar 42,9650 liradan, 50,5320 liradan alınan euro ise 50,5320 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,93 liradan, euro ise 50,60 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi