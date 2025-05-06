Döviz Kurları Güne Nasıl Başladı?
Dolar 38,6080 liradan, euro ise 43,6620 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 38,5620 liradan, euro ise 43,7350 liradan işlem görmekte. Son kapanışta dolar 38,58 liradan, euro ise 43,82 liradan satılmıştı.
Dolar 38,6080 liradan, euro ise 43,6620 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı'da 38,5600 liradan alınan dolar 38,5620 liradan, 43,7330 liradan alınan euro ise 43,7350 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 38,58 liradan, euro ise 43,82 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi