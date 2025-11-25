Haberler

Döviz Kurları Güne Dolar 42,44 Euro 48,93 ile Başladı

Güncelleme:
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 42,4490 liradan, euro ise 48,9380 liradan işlem görüyor. Son kapanışta dolar 42,42 liradan, euro ise 49,00 liradan satılmıştı.

Dolar 42,4490 liradan, euro ise 48,9380 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 42,4470 liradan alınan dolar 42,4490 liradan, 48,9360 liradan alınan euro ise 48,9380 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,42 liradan, euro ise 49,00 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

