Döviz Kurları: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 40,9000 liradan, euro ise 47,7170 liradan işlem görüyor. Doların son kapanış fiyatı 40,89 lira, euro ise 47,75 lira olarak kaydedilmişti.

Dolar 40,9000 liradan, euro ise 47,7170 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 40,8080 liradan alınan dolar 40,9000 liradan, 47,7150 liradan alınan euro ise 47,7170 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 40,89 liradan, euro ise 47,75 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
