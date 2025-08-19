Döviz Kurları: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
İstanbul Kapalıçarşı'da 40,8080 liradan alınan dolar 40,9000 liradan, 47,7150 liradan alınan euro ise 47,7170 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 40,89 liradan, euro ise 47,75 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi