Döviz Kurları: Dolar ve Euro Bugün Ne Kadar?
Dolar, İstanbul Kapalıçarşı'da 41,2810 liradan, euro ise 48,3750 liradan işlem görüyor. Son kapanışta dolar 41,28 lira, euro ise 48,43 lira seviyesindeydi.

Dolar 41,2810 liradan, euro ise 48,3750 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarışı'da 41,2790 liradan alınan dolar 41,2810 liradan, 48,3730 liradan alınan euro ise 48,3750 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,28 liradan, euro ise 48,43 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

