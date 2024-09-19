Üye Girişi
Haberler

Merkez Bankası, serbest döviz hesapları için ödenecek faiz oranını 75 baz puan indirdi

Merkez Bankası, serbest döviz hesapları için ödenecek faiz oranını 75 baz puan indirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Döviz hesapları için yeni bir adım atıldı. Merkez Bankası, serbest döviz hesapları için ödenecek faiz oranını 75 baz puan indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi öncesi yabancı para hesaplar için düzenlemeye gitti.

Buna göre TCMB, kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 75 baz puan indirdi.

Karar ile Türk Lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen kısmına uygulanan faiz oranı yüzde 4,50'den yüzde 3,75'e çekildi.

Merkez Bankası, politika faizi kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

TCMB'nin faizi üst üste altıncı kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Piyasa aktörleri faiz kararına ilişkin toplantı metnindeki değişikliklere odaklanacak.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

Merkez Bankası Ekonomi Finans Döviz

İsrail ordusu, Lübnan sınırına çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk etti

Siber saldırıyla yetinmeyip ülke sınırına onlarca tank yığdılar

 Valiler kararnamesinde dikkat çeken ayrıntı! Soylu'ya yakın isimler merkeze çekildi

Soylu'ya yakın isimler kızağa çekildi

 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
Narin soruşturmasında çarpıcı detay! Ağabey Enes Güran cinayet için mi çağrıldı?

Soruşturmada zihinleri kemiren şüphe! Ağabey Enes Güran cinayet için mi çağrıldı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atletico Madrid- Leipzig maçı ne zaman? Atletico Madrid- Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid- Leipzig maçı şifresiz mi? Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı? BİM AKTÜEL KATALOĞU (20 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 20 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 19 Eylül maç takvimi! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? Tarık Mengüç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tarık Mengüç kaç yaşında, nereli? Tarık Mengüç biyografisi! TRT 1 (Monaco-Barcelona) maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco-Barcelona maçı şifresiz mi? Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kaç yaşında ve nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var? TRT 1 CANLI MAÇ İZLE Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Müge Anlı, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürüldü?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });