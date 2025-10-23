Trump, Binance kurucusu Changpeng Zhao'yu affetti

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para borsası Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao'yu affetti. Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren karar, Zhao'nun aylar süren girişimlerinin ardından geldi.

AYLAR SÜREN LOBİ FAALİYETLERİ SONUÇ VERDİ

Wall Street Journal'ın haberine göre, affın arkasında Zhao'nun Trump ailesinin kurduğu kripto şirketine destek sağlamak için yürüttüğü uzun süreli çabalar bulunuyor. Gazete, bu temasların son aylarda hız kazandığını ve Trump'ın çevresinde Zhao'ya yönelik "haksız yargılama" değerlendirmelerinin öne çıktığını aktardı.

Changpeng Zhao

TRUMP, "SİYASİ ZULÜM" YORUMLARINA YAKIN DURDU

Kaynaklara göre, Trump'ın son dönemde danışmanlarına Zhao ve benzeri davalarda "siyasi zulüm" iddialarına sempati duyduğunu ifade etti. Bu değerlendirmelerin ardından Trump, Changpeng Zhao için başkanlık affı kararını imzaladı.

ZHAO'NUN MAHKUMİYETİ

Zhao, ABD'de 'kara para aklama' yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle hüküm giymişti. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak görülen Binance, uzun süredir ABD otoritelerinin denetiminde bulunuyordu.