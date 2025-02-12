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Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

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Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, Adidas'a 'Samba OG' modeli için idari para cezası verdi. Ürünün içeriğinde domuz derisi kullanıldığının belirtilmediğini tespit eden kurul, firmanın tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmediğine hükmetti. Adidas, yapılan tebligata yanıt vermezken, yanıltıcı tanıtım gerekçesiyle reklamların durdurulmasına da karar verildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, fiyat denetimlerinin yanı sıra ürün güvenliğine yönelik incelemelerini de sürdürüyor. Bu kapsamda, dünya çapında faaliyet gösteren ayakkabı üreticisi Adidas'a, Türkiye'de satılan 'Samba OG' modeline ilişkin yanıltıcı bilgilendirme nedeniyle idari para cezası uygulandı.

DOĞAL DERİ YERİNE DOMUZ DERİSİ KULLANILMIŞ

Sürecin, söz konusu ayakkabının içeriğinde domuz derisi bulunduğunun tespitiyle başladığı belirtildi. Adidas'ın Türkiye'deki satış platformunda, ürün açıklamalarında sadece 'doğal deri' ifadesine yer verildiği, ancak domuz derisi kullanımıyla ilgili bir bilginin yer almadığı belirlendi. Kurulun değerlendirmesinde, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne göre, bir ürünün toplumun genel dini hassasiyetlerine aykırı bileşenler içermesi halinde, bu durumun reklamlarda açıkça belirtilmesi gerektiği vurgulandı.

RESMİ SAVUNMA TALEBİNE YANIT VERMEDİLER

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Reklam Kurulu, Adidas'tan ürün içeriği hakkında bilgi talep etti. Ancak müşteri hizmetleri birimi, "üründe domuz derisi olup olmadığı konusunda bilgi verilemeyeceğini" bildirdi. Bunun üzerine firmadan resmi savunma istenirken, 14 Kasım 2024'te yapılan tebligata da yanıt verilmedi.

550 BİN LİRA CEZA ÖDEYECEKLER

Şirketin ispat yükümlülüğünü yerine getirmediğine hükmeden Reklam Kurulu, Adidas'ın ilgili yönetmelik ve tüketiciyi koruma kanunlarına aykırı tanıtım yaptığını belirledi. Bu nedenle firmaya 550 bin 59 lira idari para cezası verilirken, aynı zamanda ilgili reklamların durdurulmasına karar verildi.

Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıE Demir:

550 bin cezamı, bu miktar adamları bırak ağlatmayı gıdıklamaz bile. Cezaların caydırıcı olması gerekir. Böyle bir deri kullandıysalar. Çok daha ağır bir cezayı hak ediyorlar.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Eskiden böyle şeyler yoktu böyle haberler yoktu ne hale getirdiniz güzelim ülkeyi vicdansız üreticiler

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