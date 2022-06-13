Domaniç'te küçükbaş hayvanlara veba ve brucella aşısı ile küpeleme uygulaması - Haberler

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Domaniç'te küçükbaş hayvanlara veba ve brucella aşısı ile küpeleme uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Domaniç'te küçükbaş hayvanlara veba ve brucella aşısı ile küpeleme uygulaması

Kütahya'ya bağlı Domaniç ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce küçükbaş hayvanlara veba ve brucella aşısı ile küpeleme uygulaması gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya'ya bağlı Domaniç ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce küçükbaş hayvanlara veba ve brucella aşısı ile küpeleme uygulaması gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından, ilçeye bağlı Güney köyünde küçükbaş hayvanlara veba ve brucella aşısı ile küpeleme uygulamaları yapıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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