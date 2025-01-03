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Dolar ve Euro'nun Günlük Değeri: Dolar 35,3950 Lira, Euro 36,3580 Lira!

Dolar ve Euro'nun Günlük Değeri: Dolar 35,3950 Lira, Euro 36,3580 Lira!
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İstanbul Kapalıçarşı'da döviz kurları günün başlangıcında dolar 35,3950 liradan, euro ise 36,3580 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışta dolar 35,31 lira, euro ise 36,50 lira seviyelerindeydi.

Dolar 35,3950 liradan, euro ise 36,3580 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 35,3930 liradan alınan dolar 35,3950 liradan, 36,3560 liradan alınan euro ise 36,3580 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,31 liradan, euro ise 36,50 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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