Dolar ve Euro'nun Güncel Değerleri
Dolar 40,7870 liradan, euro ise 47,8480 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da döviz fiyatlarında son kapanışta dolar 40,74 lira, euro ise 47,73 lira olarak belirlenmişti.
İstanbul Kapalıçarşı'da 40,7850 liradan alınan dolar 40,7870 liradan, 47,8460 liradan alınan euro ise 47,8480 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 40,74 liradan, euro ise 47,73 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi