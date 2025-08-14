Dolar ve Euro'nun Güncel Değerleri

Dolar ve Euro'nun Güncel Değerleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar 40,7870 liradan, euro ise 47,8480 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da döviz fiyatlarında son kapanışta dolar 40,74 lira, euro ise 47,73 lira olarak belirlenmişti.

Dolar 40,7870 liradan, euro ise 47,8480 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 40,7850 liradan alınan dolar 40,7870 liradan, 47,8460 liradan alınan euro ise 47,8480 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 40,74 liradan, euro ise 47,73 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar

Şap hastalığının vurduğu ilde vatandaşlara bu mesaj mı gitti?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim

İmamoğlu ilk kez böyle konuştu: Adaylığım resmen engellenirse...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.