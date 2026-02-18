Haberler

Serbest piyasada döviz fiyatları

Güncelleme:
İstanbul Kapalıçarşı'da günün ilk saatlerinde dolar 43,7410 lira, euro ise 51,8520 lira değerinde işlem görüyor. Dolar ve euroda son kapanış fiyatları ile kıyaslandığında artış gözleniyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da 43,7390 liradan alınan dolar 43,7410 liradan, 51,8500 liradan alınan euro ise 51,8520 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 43,72 liradan, euro ise 51,72 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
