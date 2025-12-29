Haberler

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları
Güncelleme:
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 42,9320 liradan, euro ise 50,5250 liradan işlem görmeye başladı. Geçtiğimiz haftaki kapanış fiyatlarına göre her iki dövizde de değişim gözlemlendi.

Dolar 42,9320 liradan, euro ise 50,5250 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 42,9300 liradan alınan dolar 42,9320 liradan, 50,5230 liradan alınan euro ise 50,5250 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,88 liradan, euro ise 50,67 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

