Serbest piyasada döviz fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 42,9300 liradan alınan dolar 42,9320 liradan, 50,5230 liradan alınan euro ise 50,5250 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,88 liradan, euro ise 50,67 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi