Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 45,7190 liradan, avro 53,4900 liradan haftaya başladı. Dolar ve avro, cuma gününe göre hafif geriledi.
Serbest piyasada 45,7170 liradan alınan dolar 45,7190 liradan satılıyor. 53,4880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,4900 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 45,7400, avronun satış fiyatı ise 53,0350 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu