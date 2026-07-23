Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 47,2390 liradan, avro 54,1080 liradan işlem görüyor. Dün dolar 47,2170 lira, avro 53,9330 liradan kapanmıştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 47,2390 liradan, avro 54,1080 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,2370 liradan alınan dolar, 47,2390 liradan satılıyor. 54,1060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 54,1080 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,2170 lira, avronun satış fiyatı ise 53,9330 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz