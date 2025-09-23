Dolar/TL Yükselişle İşlem Görüyor, Fed Açıklamaları Bekleniyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,4290 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 41,3660'tan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,4290 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 48,9000'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 56,0160'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 97,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin devam eden endişeler ve ABD Merkez Bankasından ( Fed ) beklenen faiz indirimlerine ilişkin bazı banka üyelerinden gelen temkinli açıklamalar varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürmeyi destekleme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu ifade etti. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da enflasyona odaklanmaya devam ettiğini ve faiz indirimlerinde temkinli olunması gerektiğini belirtti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise para politikasının aşırı gevşek hale gelmesine yol açmadan daha fazla faiz indirimi için sınırlı bir alan olduğuna inandığını ve temkinli ilerlenmesi gerektiğini aktardı.

Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine yeni atadığı Stephen Miran, tarifeler, göçmenlikle ilgili kısıtlamalar ve vergi politikasının nötr faiz oranını aşağı çektiğini, bu nedenle ekonomiye zarar vermemek için faizlerin çok daha düşük seviyelerde olması gerektiğini savundu.

Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından gözler bugün Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Powell, Rhode Island eyaletinin Providence kentinin ticaret odasında ekonomik görünüme ilişkin görüşlerini paylaşacak.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.