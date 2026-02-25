Haberler

Dolar/TL 43,87 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Dolar/TL, güne 43,8650 seviyesinden başlayarak %0,1 artış gösterdi. Aynı zamanda avro/TL ve sterlin/TL de değer kazandı. ABD'de ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,8650 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 43,8420'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,8650'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 51,8210'dan, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 59,3600'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 97,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Birliğin Durumu" konuşmasında ülke ekonomisinin daha zengin ve güçlü olduğunu vurguladı. İran ile ilgili de açıklamalar yapan Trump, bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak İran liderlerinin ABD'nin taleplerini karşılamadığını söyledi.

Öte yandan, Asya tarafında risk iştahının yükselmesi yatırımcıları bölge piyasalarına yönlendirirken ülke para birimlerinin dolara karşı değerlendiği gözlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 1,3 artarak konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösterdi.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomiyi canlandırmak için daha fazla faiz indirimi yapmadan önce enflasyonun yüzde 2 hedefine geri döndüğünden emin olmaları gerektiğini belirtti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de son ekonomik verilerin iş gücü piyasasında iyileşme gösterdiğini ancak enflasyona yönelik risklerin sürdüğünü belirterek, faiz oranlarının bir süre değişmeden kalmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının, Almanya'da büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
