Dolar/TL Yükselişle İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,2930 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,2720'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,2930 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 48,4050'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 55,9780'den satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de iş gücü piyasasının soğuma belirtileri vermesiyle ABD Merkez Bankasına ( Fed ) ilişkin artan gevşeme beklentileri, ülkede dün Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artışın öngörülerin altında kalmasıyla güçlendi.

Ülkede üretici fiyatları ağustosta aylık olarak beklentilerin aksine gerilerken yıllık bazda tahminlerin altında artış gösterdi. Söz konusu veri sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentiler kuvvetlendi.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ederek, veri sonrası Fed'in yol haritasının daha belirgin hale gelebileceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e yönelik söylemlerini dün de sürdürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede enflasyon olmadığını savunan Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca Federal Mahkemenin Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevde kalabileceğine karar vermesinin ardından Trump yönetimi, mahkemenin söz konusu kararına itiraz etti.

Bugün yurt dışında ABD'de enflasyon ile Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı beklenirken, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu.