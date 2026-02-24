Haberler

Dolar/TL 43,86 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,8560 seviyesinden işlem görüyor. Düşük enflasyonist baskılar ve ABD Merkez Bankası'nın politikaları, döviz piyasalarındaki dalgalanmalara neden oluyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,8560 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 43,8360'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,8560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 51,6620'den, sterlin/TL ise yatay seyirle 59,1990'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 97,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde sert tutum sergilemeye devam etmesi, ticaret politikalarına ilişkin öngörülebilirliği azaltmayı sürdürüyor.

Trump, Yüksek Mahkemenin ilave gümrük vergileriyle ilgili kararıyla "oyun oynamak" isteyen ülkelerin çok daha yüksek bir gümrük vergisi oranıyla karşılaşabileceğini söyledi.

Bu durum, ABD'de mali endişelerin yanı sıra ülkede enflasyonist baskıların da artabileceğine yönelik kaygıları beslerken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "güvercin" tondan uzak sözle yönlendirmeleri de dolar endeksinin gücünü korumasını sağlıyor.

Öte yandan İran ile ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler sona erdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını ve bu yönde bir niyetinin de bulunmadığını söyledi.

Söz konusu açıklama, ABD-İran hattında olası bir askeri müdahale riskine ilişkin kaygıları azaltsa da, petrol arzına yönelik endişeler devam ediyor.

Analistler, endüstrinin temel girdilerinden petrol fiyatlarındaki olası yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceğini, bunun da merkez bankalarının politika alanını daraltarak faiz indirimi beklentilerinde oynaklığa neden olabileceğini kaydetti.

Piyasalarda, Fed'in gelecek ay politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indirimi için temmuz ayı daha güçlü bir olasılık olarak öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, BoE Başkanı Bailey ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

