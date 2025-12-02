Haberler

Dolar/TL Yükselişle Güne Başladı: 42,47 Seviyesinde İşlem Görüyor

Güncelleme:
Dolar/TL, güne 42,4700 seviyesinden işlem görerek düne göre hafif bir yükseliş gösterdi. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Merkez Bankası'nın düzenlemeleri dikkat çekiyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,4700 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 42,4340'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,4700 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 49,3410, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 56,1420 seviyesinde bulunuyor.

Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentilerinin küresel tahvil piyasasını etkilemesiyle, ABD ve Avrupa ülkelerine ait tahvillerin faizlerinde yükselişler gözlendi.

Öte yandan ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, cuma günü açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bankanın politika adımlarında mesaj verecek olması açısından önemini koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 87 ihtimalle faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle dolar endeksi kritik eşik olarak kabul edilen 100 seviyesine yakın seyretmeyi sürdürüyor.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık düzenlemesinde sadeleşme kapsamında bazı değişiklikler yaptı.

Buna göre yurt dışından doğrudan temin edilen uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış tutarına yıl sonuna kadar yüzde sıfır oranında zorunlu karşılık uygulanmasına ilişkin geçici uygulamanın süresi uzatılmayacak.

Aynı zamanda döviz tevdiat hesabı ile altın mevduat hesapları arasındaki zorunlu karşılık oran farklılıkları giderildi. Uzun vadeli yabancı para mevduat dışı yükümlülüklerin zorunlu karşılık oranları düşürüldü.

Ayrıca 2022 yılında zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler kapsamına alınan finansman şirketlerinin yurt içi bankalara olan yükümlülükleri, tekrar kapsam dışına çıkarıldı. Aynı tebliğ değişikliği kapsamında kredi büyümesi sınırlaması uygulamasının süresi 1 yıl daha uzatıldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise İngiltere'de konut fiyat endeksinin, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
