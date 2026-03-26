Dolar/TL 44,37 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,3670 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 44,3310'dan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,3670'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 51,3880'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 59,3850'den satılıyor.

Dolar endeksi de yatay seyirle 99,6 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'ya ilişkin olumlu ve olumsuz gelişmeler varlık fiyatlarında volatilitenin yüksek seyretmesine yol açıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta başında yaptığı açıklamada, İran'ın enerji altyapılarına yönelik saldırılara 5 gün ara verildiğini belirtmesini takiben bölgeye binlerce askerin sevk edilmesi, kısa vadede olası bir kara harekatı ihtimalini gündemde tutuyor.

Analistler, bölgeyle ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek varlık fiyatlarında belirgin oynaklıkların oluşabileceği uyarısında bulundu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel çapta enflasyonist baskıları güçlendirebileceğine ilişkin değerlendirmeler sürerken ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin duruşunu koruması bekleniyor.

Para piyasalarında, bankanın yıl genelinde politika faizini sabit tutacağı ihtimalleri güçlü kalırken bazı Fed yetkilileri her ne kadar güvercin mesajlar verse de faiz indirimi olasılıkları büyük ölçüde fiyatlamalardan çıktı.

ABD'de Fed'in politikalarına duyarlılığı yüksek olan 2 yıllık tahvil faizi 3 baz puan yükselişle yüzde 3,93'e, ABD 10 yıllık getirisi de 2 baz puan artışla yüzde 4,37'ye çıktı.

Analistler, bugün ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra yurt içinde para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.