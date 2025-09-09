Dolar/TL Yükselişle Başladı: 41,2730 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,2730 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 41,2040'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 41,2730 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 48,6040'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 56,0480'den satılıyor.

İstihdam piyasasında beklentilerin üzerinde soğumaya işaret eden verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi olasılığını artırmasıyla 97,1 ile 7 haftanın en düşük seviyesini test eden dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 97,3 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik güçlü beklentiler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında 25 baz puan faiz indirmesine kesin gözüyle bakılırken, bankanın 50 baz puan indirime gitme ihtimali de yüzde 12 olarak öne çıkıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 75 baz puanlık bir gevşeme öngörülmeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirtti.