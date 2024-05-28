Dolar/TL yükselişle başlamasının ardından 32,1790 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla dünkü kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,1790'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 35,0180 ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle 41,1110 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak dünkü kapanışının yüzde 0,1 altında 104,4 seviyesinde bulunuyor.

VARLIK FİYATLARI POZİTİF BİR SEYİR İZLİYOR

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla varlık fiyatları pozitif bir seyir izliyor. Analistler, dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların yavaş yavaş da olsa olumlu sonuçlarının makroekonomik veriler üzerinde kendisini göstermeye devam ettiğini belirtirken, Fed'e ilişkin olumlu beklentilere karşın temkinli duruşun sürdüğünü söyledi.

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Hafta içinde açıklanacak Fed'in Bej Kitap raporu ve büyüme verilerinin yanı sıra Bankanın enflasyon göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor. Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceği tahmin ediliyor.