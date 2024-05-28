Üye Girişi
Haberler

Dolar/TL yükselişle başlamasının ardından 32,1790 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,1790 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak dünkü kapanışının yüzde 0,1 altında 104,4 seviyesinde bulunuyor. Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentiler ve enflasyon göstergeleri takip ediliyor.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla dünkü kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,1790'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 35,0180 ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle 41,1110 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak dünkü kapanışının yüzde 0,1 altında 104,4 seviyesinde bulunuyor.

VARLIK FİYATLARI POZİTİF BİR SEYİR İZLİYOR

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla varlık fiyatları pozitif bir seyir izliyor. Analistler, dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların yavaş yavaş da olsa olumlu sonuçlarının makroekonomik veriler üzerinde kendisini göstermeye devam ettiğini belirtirken, Fed'e ilişkin olumlu beklentilere karşın temkinli duruşun sürdüğünü söyledi.

ABD'DE MENKUL KIYMET TAKAS SÜRESİ 2 GÜNDEN 1 GÜNE İNDİRİLDİ

Hafta içinde açıklanacak Fed'in Bej Kitap raporu ve büyüme verilerinin yanı sıra Bankanın enflasyon göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor. Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceği tahmin ediliyor.

Yoğun veri gündemi ve Banka yetkililerinin açıklamaları öncesinde para piyasalarında Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 50, kasımda gitme ihtimali yüzde 63 ve aralıkta gitme olasılığı yüzde 82 ile fiyatlanıyor.
Öte yandan, ABD'de menkul kıymet takas süresi 2 günden 1 güne indirildi. Uygulama bugün başlayacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

Fed Döviz Finans Ekonomi Güncel Haberler

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

 Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

 Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

Bakmadan Geçme

Süleymaniye Camii Mimar Sinan'ın hangi eseri? Süleymaniye Camii ne zaman yapıldı, özellikleri neler? Süleymaniye Camii hakkında bilgiler… Mersin tavuğa tecavüz olayı ne, ne oldu? Tavuğa tecavüz eden kim, tutuklandı mı? ALMANYA-TÜRKİYE Milletler Ligi maçı ne zaman? Filenin Sultanlarının 2. Hafta maçları başladı mı? #127952 3 günde öldüren EBOLA VİRÜSÜ ne, nasıl bulaşır? Çinli bilim insanları geliştirdi! #129440 Zekât kimlere farzdır? Geçerli olmasının şartları nelerdir? Tavuğa tecavüz etti! Olay nerede oldu? Şahıs tutuklandı mı? TYT AYT 2024 DENEME SINAVI SONUÇLARI! #9997 YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte sorgulama ekranı! Merdiven boşluğunda ipe asılı halde ölü bulundu! Olay ne, nerede oldu? FETÖ firarisi AKIN İPEK'İN YALISI satışa çıktı mı, ne kadar? Koza-İpek Holding'e ait BEYAZ KÖŞK ne kadara satılıyor, kaç TL? Vekâlet yoluyla hac yapılabilir mi? Şartları nelerdir? CRİSTİANO RONALDO GOL REKORU KIRDI! #129349 Ronaldo Suudi Ligi'nde kaç gol ile rekor kırdı? Cristiano Ronaldo kaç gol attı? #9917 27-31 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ #128185 Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? #128185 Kuşum Aydın kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kuşum Aydın kaç yaşında, nereli? Kuşum Aydın biyografisi! ALES/2 NE ZAMAN 2024? #9997 ALES/2 sınavı hangi tarihte, başvurular ne zaman? Bahar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar bu akşam yayınlanacak mı? #128250
Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor

Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title