Dolar/TL Yükselerek 39,1920 Seviyesinden İşlem Görüyor

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Dolar/TL, güne yükselişle 39,1920 seviyesinden işlem görürken, avro/TL ve sterlin/TL'de artışlar kaydediliyor. Piyasalarda ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasının belirsizlikleri ve artan jeopolitik gerilimler etkili oluyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,1920 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 39,1710'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,1920 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 yükselişle 44,2660'tan ve sterlin/TL yüzde 0,4 artışla 53,3060'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 98,4 seviyesinde.

ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler ve Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişesi varlık fiyatlamalarında ön plana çıkıyor.

ABD'de dün beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verilerine rağmen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tarifelerin enflasyonist baskıları canlandırabileceğine yönelik değerlendirmeleriyle para politikası stratejisinde temkinli duruşunu sürdürmesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın yıl genelinde toplamda 2 kez faiz indirimi yapacağı tahminleri güçlü kalmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi yurt dışında ise ABD'de üretici enflasyonu ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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