Dolar/TL 44,36 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, gün içerisinde 44,3550 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Küresel jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki artış, ekonomik beklentileri etkilemeye devam ediyor.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 44,3550 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,3440'tan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.45 itibarıyla yatay seyirle 44,3550'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL sınırlı yükselişle 51,4670'ten, sterlin/TL de önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 59,4130'dan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,3 artışla 99,4 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'daki gerilimlerin yakın zamanda sona erebileceğine yönelik haberlere karşın İran'ın saldırılarına devam etmesi jeopolitik risklerin devam etmesini sağlıyor. Bölgede tansiyonun tam olarak yatışmaması varlık fiyatlarını etkiliyor.

Gerilimlerden kaynaklı artan petrol fiyatlarının küresel ekonomiye yansımaları izlenirken dün Brent petrolün varil fiyatı 94,6 dolara inmesinin ardından yeni günde yüzde 0,1 artışla 96,2 dolarda seyrediyor.

Analistler, petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalmasının, küresel ölçekte enflasyonist baskıların kalıcılığına yol açabileceğini belirterek, bunun da dünya genelinde yaşanacak bir ekonomik durgunluğa sebebiyet verebileceğini kaydetti.

Bu doğrultuda merkez bankalarının politika adımlarına ilişkin beklentilerde sıkılaşma ihtimali öne çıkarken ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik tahminler karışık sinyaller veriyor.

Her ne kadar bazı Fed yetkilileri faiz indirimlerinin süreceğini ima etse de artan enflasyon beklentileri bu ihtimalleri sınırlıyor. Para piyasalarında, Fed'in sıkılaşmaya gidebileceği öngörüleri zayıflarken tahminler bankanın politika faizini sabit bırakacağı yönünde güçleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, sektörel enflasyon beklentileri verilerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de cari işlemler dengesi ve İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
İran'dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak

Savaşın bitmesi hayal mi oldu? Sunulan şart masa devirecek cinsten
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi

Akaryakıtta tabela yine değişti! Zamların ardından bu kez çifte indirim

Barış Alper'den yeni yatırım! Ortak oldu

Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi

Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler

Savaşta 26. gün! ABD 3 bin askeri Orta Doğu'ya gönderme kararı aldı, İran'dan yanıt gecikmedi

