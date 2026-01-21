Dolar/TL 43,29 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 43,2880 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 43,2570'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla yatay seyirle 43,2880'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 50,7880'den, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 58,2230'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 98,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin Grönland konusundaki sert tutumu ve Avrupa ülkelerinden gelen misilleme sinyalleri varlık fiyatlamalarında öne çıkarken, dolar endeksi ve tahvil piyasalarındaki hareketler dikkati çekti.

Jeopolitik ve tarife gerilimlerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nda ( Fed ) mevcut başkan Jerome Powell'ın ardından koltuğa kimin oturacağı merak edilirken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Davos'ta gazetecilere yaptığı açıklamada yeni başkan adayının önümüzdeki hafta Trump tarafından açıklanabileceğini belirtti.

Analistler, yeni Fed başkanının Trump'ın düşük faiz politikasını sürdürmesinin kısa vadede piyasalarda olumlu karşılanabileceğini, ancak orta ve uzun vadede bankanın bağımsızlığına yönelik endişeleri artırabileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de haftalık mortgage başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.