Dolar/TL Yatay Seyirle Başladı

Dolar/TL, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 23,6770 seviyelerinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 23,6240'tan tamamladı. Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini sabit bırakabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini belirtti.