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Dolar/TL 46,68 seviyesinden işlem görüyor

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Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 46,6760 seviyesinden işlem görüyor. Jeopolitik riskler ve Fed'in faiz artırım beklentileri doları desteklerken, yurt içinde PMI verileri takip edilecek.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 46,6760 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,6600'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 46,6760 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL önceki kapanışın hemen altında 53,2840'dan ve sterlin/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 61,8400'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 101,3 seviyesinde bulunuyor.

Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını sağlayacak bir çerçeve konusunda iki taraf arasında hala büyük bir görüş ayrılığı olduğu gerekçesiyle, bölgeye gelen ABD'li üst düzey elçilerle görüşmeyeceğini açıklamasıyla devam eden jeopolitik riskler dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin sürmesine neden oluyor.

Bu gelişmelerle ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz artırımı yapacağına kesin gözüyle bakılması, doları diğer para birimleri karşısında desteklerken, açıklanan makroekonomik verilerin ABD ekonomisinin gücünü koruduğunu ortaya koyması da dolara olan talebi artırdı.

Analistler, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın bugün yapacağı açıklamaların da varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) takip edileceğini kaydeden analistler, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verileri, büyük merkez bankalarının başkanlarının açıklamaları ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz
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