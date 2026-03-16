Dolar/TL 44,19 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 44,1870 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,2020'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 44,1870'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 50,5370'ten, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 58,5540'tan satılıyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki artışın küresel enflasyonist baskıları artırabileceği endişeleri varlık fiyatlamalarını yönlendirmeye devam ediyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre ülke ekonomisi 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 ile tahminlerin altında büyüdü. Geçen ay yayımlanan öncü verilerde, ABD ekonomisinin 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 1,4 büyüdüğü öngörülmüştü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ocakta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilere paralel yükseldi.

Makroekonomik veri akışının yanı sıra çarşamba günü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın çarşamba günü politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken yılın ilk faiz indirimi için eylül ayı öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtti.