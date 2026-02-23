Haberler

Dolar/TL 43,84 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dolar/TL, haftaya yatay bir başlangıç yaparak 43,8360 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş gösteren dolar, ABD'deki tarifelerle ilgili gelişmeler ve uluslararası jeopolitik durumlardan etkileniyor. Yurt içinde veri gündemi sakin, yurt dışında ise önemli ekonomik veriler takip edilecek.

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 43,8360 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 43,8320'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 43,8360'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 51,8870'ten, sterlin/TL de yüzde 0,4 yükselişle 59,3450'den satılıyor.

ABD'de bazı tarifelerin Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunması ülkede mali endişeleri tetiklerken, ABD varlıklarına olan ilginin azalmasına neden oldu. Bunun sonucunda dolar, diğer para birimlerine karşı zayıfladı. Dolar endeksi yüzde 0,4 düşüşle 97,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi ile Yüksek Mahkeme arasında tarife olayının krize dönüşmesi ile birbirini takip eden zıt adımların atılabileceğine yönelik endişeler, ticaret politikalarına ilişkin öngörülebilirliği de azalttı.

Jeopolitik tarafta ABD ile İran arasındaki gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, iki ülke heyetlerinin bu hafta yeniden bir araya gelmesinin beklendiğini aktararak, görüşmelerden somut sonuç çıkmaması halinde piyasalarda yüksek seyreden risk algısının artabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, fabrika siparişleri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun gündemin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

Senaristinden yıllar sonra olay itiraf: Midem bulandı, diziyi bıraktım
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi

El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
Kan donduran senaryo! Gerçekleşirse gerçek bir felaket olur

Kan donduran senaryo! Gerçekleşirse gerçek bir felaket olur
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

Senaristinden yıllar sonra olay itiraf: Midem bulandı, diziyi bıraktım
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sona erdi

Milyonlarca insanın heyecanla takip ettiği organizasyon bitti
Galatasaray'dan bomba hamle! Daha önce Fenerbahçe'nin defalarca talep ettiği şeyi TFF'den isteyecekler

Fener'in daha önce defalarca talep ettiği şeyi şimdi onlar istiyor