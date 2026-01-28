Dolar/TL 43,41 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 43,4060 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 43,4000'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 43,4060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 52,1040'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 59,9570'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 96 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin İran'a olası müdahalesine ilişkin endişeler ile ülkede hükümetin yeniden kapanma riski sürerken ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bu akşam alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmedeki tonlamanın fiyatlamalar açısından belirleyici olacağını söyleyen analistler, bu bağlamda piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bu gelişmelere ek olarak ABD'nin farklı coğrafyalardaki jeopolitik gerilimlere dahil olabileceğine ilişkin endişeler, varlık fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor.

Dolar endeksi dün 95,5'e inerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD Başkanı Donald Trump, doların çok fazla değer kaybettiğini düşünmediğini, "harika" durumda olduğunu ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.