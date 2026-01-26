Haberler

Dolar/TL 43,38 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 43,3820 seviyesinden işlem görmekte. Cuma günü 43,3640'tan kapanan dolar, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yanı sıra ABD hükümetine dair endişelerle yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 43,3820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 51,4870'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 59,3130'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,5 azalışla 97,1 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin sürmesi ve ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanma riski varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Cumartesi günü Minneapolis'te ABD vatandaşı olan 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresinin vurularak öldürülmesi Kongre'deki Demokrat grupların üyeleri arasında İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) finansmanı konusunda süregelen endişeleri alevlendirdi.

Bu doğrultuda Demokratların bütçeye onay vermeyeceğine yönelik söylemlerle ABD hükümeti kısmi bir kapanmaya doğru gidiyor.

Diğer yandan ABD'nin İran'a karşı olası bir askeri müdahale yapabileceğine yönelik endişeler Orta Doğu'da tansiyonun yüksek kalmasında etkili olurken bölgedeki gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
