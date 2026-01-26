Dolar/TL 43,38 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 43,3820 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 43,3640'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 43,3820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 51,4870'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 59,3130'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,5 azalışla 97,1 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin sürmesi ve ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanma riski varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Cumartesi günü Minneapolis'te ABD vatandaşı olan 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresinin vurularak öldürülmesi Kongre'deki Demokrat grupların üyeleri arasında İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) finansmanı konusunda süregelen endişeleri alevlendirdi.

Bu doğrultuda Demokratların bütçeye onay vermeyeceğine yönelik söylemlerle ABD hükümeti kısmi bir kapanmaya doğru gidiyor.

Diğer yandan ABD'nin İran'a karşı olası bir askeri müdahale yapabileceğine yönelik endişeler Orta Doğu'da tansiyonun yüksek kalmasında etkili olurken bölgedeki gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.