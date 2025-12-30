Haberler

Dolar/TL 42,94 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 42,9420 seviyesinden işlem görmekte. Dün yüzde 0,1 artışla günü 42,9300'den tamamlayan dolar, bugünkü işlemlerde önceki kapanışın hemen üstünde seyrediyor. ABD Merkez Bankası'nın açıklamaları ekonomideki belirsizliklerle dolara talebi etkiliyor.

Dolar/TL güne yatay seyirle başlamasının ardından 42,9420 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 42,9300'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 42,9420'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 50,5900, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 58,1280 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 98 seviyesinde seyrediyor.

ABD'de bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerle dolar endeksinde düşüş eğilimi devam ederken, yıl genelinde ABD ekonomisine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizlikler de dolara olan talebin azalmasına neden oldu.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranının, yurt dışında ise Fed FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de konut fiyat endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı

Türkiye genelinde eş zamanlı baskınlar! Yüzlerce gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Michy Batshuayi Frankfurt'ta da kabusu yaşadı

Bu adamın yüzü ne zaman gülecek? Yine kabusu yaşadı
Hayır mağazasında cinsel ilişki karşılığı yardım skandalına 35 yıla kadar hapis talebi

Hayır mağazasında cinsel ilişki karşılığı yardım skandalı
3 şehit verdiğimiz operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı
Elektrikte sayaç ve güvence bedellerine zam

Elektrikte 2026 tarifesi belli oldu! İşte zamlı bedeller
Michy Batshuayi Frankfurt'ta da kabusu yaşadı

Bu adamın yüzü ne zaman gülecek? Yine kabusu yaşadı
Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Ebu Ubeyde şehit oldu! Dünya yüzünü ilk kez gördü
Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı