Dolar/TL 42,85 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,8480 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 42,8240 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,8480 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 50,7380, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 58,1400 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 97,8 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla dolar endeksindeki düşüş devam ediyor.

Öte yandan Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama'nın yendeki aşırı hareketlere karşı müdahaleye hazır olduklarını belirtmesi sonrasında yenin dolara karşı değer kazanması da dolar endeksindeki düşüşü hızlandırdı.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, Avrupa'da Noel tatili nedeniyle borsaların bir kısmının tüm gün, bir kısmının ise ABD ile birlikte yarım gün kapalı olacağını kaydetti.