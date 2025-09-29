Dolar/TL Yatay Seyirle 41,5730'dan İşlem Görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 41,5730 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 41,5750'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 41,5730 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 değer kazancıyla 48,7770'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,2 primle 55,9180'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 97,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler gücünü korurken ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı tarifelerin ekonomik etkilerine ilişkin soru işaretleri ise devam ediyor.

Ülkede, çekirdek kişisel tüketim harcamalarının beklentilere paralel gelmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) soğuma sinyali veren iş gücü piyasasını desteklemek amacıyla ekim ayında da faiz indirimine gideceğine yönelik tahminler güçlü kalmayı sürdürüyor.

Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede kişisel tüketim harcamaları ağustosta artış gösterdi. Kişisel tüketim harcamaları ağustosta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Söz konusu harcamalar bu dönemde son 5 ayın en hızlı artışını kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aynı ayda yıllık bazda yüzde 2,7 yükselerek beklentilere paralel gerçekleşti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı.

ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisinin, Fed'in yol haritasına yönelik daha fazla ışık tutması beklenirken piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceği öngörülüyor.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, işsizlik ve enflasyonun Bankanın hedeflerinden uzaklaşmış olmasına rağmen her iki cephede de daha fazla bozulma riskini sınırlı gördüğünü ifade etti.

ABD'de kongre üyeleri, bütçe konusunda anlaşmaya varılamaması halinde bugün ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmeyi planlıyor. Bütçe konusunda anlaşılamaması ve hükümetin kapanması durumunda tarım dışı istihdam verisinin bu hafta açıklanmayabileceğine dair riskler bulunuyor.