Dolar/TL Yatay Seyirle 38,7620 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 38,7620 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 38,7210-38,8120 bandında hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının hemen altında 38,7710'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 38,7620 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 yükselişle 43,6510'dan ve sterlin/TL yüzde 0,4 primle 51,6810'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 100,7 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon risklerinin devam ettiği süreçte gümrük tarifelerinin ekonomiye olası etkileri değerlendirilirken, gözler ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmaya çevrildi.

Analistler, tarifelerin bir süredir enflasyonla mücadele eden Fed'in bugüne kadar elde ettiği kazanımları tehlikeye atabileceğine yönelik endişelerin güçlendiğini belirterek, bugün Powell'ın yapacağı açıklamalarda Bankanın projeksiyonlarına yönelik ipuçları aranacağını kaydetti.

Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimini eylül ayında yapacağına yönelik beklentiler yükselirken, Bankanın yıl genelinde toplam 2 faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.