Haberler

Dolar/TL 46,12 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 46,1210 seviyesinden işlem görüyor. Jeopolitik risklerdeki kısmi sakinleşme ve Fed faiz artırım beklentileri piyasalarda etkili olurken, gözler ABD enflasyon verilerine çevrildi.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 46,1210 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,1060'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 46,1210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 53,2860'tan ve sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 61,6780'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 99,8 seviyesinde bulunuyor.

İsrail ve İran'ın bölgedeki barış görüşmelerini tehdit eden saldırılarıyla piyasalarda oluşan satış baskısı, çatışmaların kontrolden çıkmayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle zayıfladı.

Tarafların, devam eden uzlaşma arayışlarını tehlikeye atacak aksiyonlara ara vermesi varlık fiyatlamalarında öne çıktı.

Öte yandan petrol fiyatlarının bir miktar geri çekilse de görece yüksek seyrini koruması, küresel çapta enflasyonist baskıların devam edeceğine yönelik endişeleri diri tutuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 1 faiz artımına gideceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Bu çerçevede gözler yarın ABD'de açıklanacak kritik enflasyon verilerinde olacak. Beklentiler, enerji kaynaklı manşet baskının sürebileceğine ve çekirdek enflasyonda katılığın henüz tamamen kırılmadığına işaret ediyor.

Analistler, çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin risk iştahını baskılayabilirken beklentiye paralel ya da daha yumuşak bir verinin jeopolitik risklerdeki kısmi sakinleşmeyle birlikte piyasalarda kısa vadeli rahatlama sağlayabileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi, sanayi üretimi, ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte salona ilk gelen ekip
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmet Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Kadın terörist tarafından tehdit edildim, halk arkamda durmadı

"Kadın terörist tarafından tehdit edildim, halk arkamda durmadı"
Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı

Bu kaçamağı affetmedi

7,8'lik deprem ülkeyi yerle bir etti! 1500 ev yıkıldı, bilanço her saniye ağırlaşıyor

Taş üstünde taş bırakmayan depremde bilanço ağırlaşıyor
Mezdeke dançısı Aynur Kanbur cinayetinde yeni detay: Bizim sülaleden dansöz çıkmaz

10 yıllık cinayette sır perdesini aralayan İstanbulkart detayı
CHP Grup toplantısı öncesi TBMM önünde arbede! İki grup karşı karşıya geldi

TBMM önünde kavga! İki CHP'li grup karşı karşıya geldi
“Pes” dedirten düzenek! Resmen şarj noktası kurmuşlar

Peygamberler şehrinde pes dedirten düzenek! Ekipler şaştı kaldı
Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı! Aradaki yaş farkı bir ömür

Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı! Aradaki yaş farkı bir ömür