Dolar/TL 42,81 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, güne yatay başlayarak 42,8150 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yapılan kapanışta ise 42,8018 seviyesinde bulunmuştu. Analistler, yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ve yurt dışında İngiltere'nin büyüme verileri ile ABD'nin Chicago Fed ulusal aktivite endeksini takip edecek.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 42,8018 seviyesinden tamamladı.
Dolar/TL bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 42,8150 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 50,2200, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 57,4030 seviyesinde bulunuyor.
Dolar endeksi, yatay seyirle 98,6 seviyesinde seyrediyor.
ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerin gücünü koruması dolar endeksi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini belirtti.