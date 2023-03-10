Piyasalarda seçim tarihi hareketliliği! Gözler Erdoğan'ın saat 14.00'daki açıklamasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini duyuracağı açıklamaya saatler kala, Dolar/TL kurunun nasıl seyredeceği merak konusu oldu. Dünkü dalgalanmaların ardından güne 18,81 TL ile başlayan Dolar/TL kuru, tekrar yatay bir seyire geçti. Yatırımcıların gözü Erdoğan'ın saat 14.00'daki konuşmasına çevrildi.

Dünya ekonomilerinin çoğunda enflasyonla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu süreçte attığı adımların piyasalara yansıması sürerken, yurtiçi piyasalarda gözler seçim tarihinin açıklanmasına çevrildi.

DOLAR GÜNE 18,81 TL İLE BAŞLADI

Dolar kuru güne 18,81 TL seviyesinde başlarken, yatırımcıların gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 14.00'daki seçim tarihi açıklamasına çevrildi. Seçim tarihine ilişkin beklenen bu açıklama, piyasaları oldukça hareketlendirdi.

DOLAR KURUNUN 19 TL SEVİYESİNDE DEVAM EDECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Sabah saatlerinden itibaren en düşük 18,72 TL seviyesini, en yüksek 19,00 TL seviyesini gören Dolar kurunun Wells Fargo'nun raporuna göre, seçim tarihi netleşinceye değin bu seviyelerde olması bekleniyor.

WELLS FARGO: MUHALEFET KAZANIRSA RALLİ OLUR

ABD'nin en büyük bankalarından Wells Fargo, Türkiye'deki seçimlere dair kaleme aldığı raporda, seçimleri muhalefetin kazanması durumunda Türk Lirası'nın dolar karşısında değerinin ikinci çeyreğin sonuna kadar yüzde 20 dolaylarında artacağını öngörürken, Wells Fargo ekonomisti Brendan McKenna, "Bağımsız bir merkez bankası restore edildiğinde ve ortodoks bir para politikası çerçevesi uygulandığında, lira modern tarihin en büyük rallilerinden birini yaşayabilir." açıklamasında bulundu.

"ERDOĞAN KAZANIRSA TL DEĞER KAYBEDER"

2024 yılında bu güçlenmenin süreceği ifade edilirken, mevcut iktidarın seçimden zaferle ayrılması durumunda Dolar/TL kurunun 19,50 TL seviyelerine yükselmesini bekleyen banka, "Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve devam ederse, Türk lirası muhtemelen seçim döneminin sonuna kadar mevcut seviyelerde seyredecek. Daha uzun vadede ekonomik eğilimler ve para politikası çerçeveleri değişmedikçe, lirada 2024'ün ortalarına kadar bir defaya mahsus büyük değer kayıpları gerçekleşebilir." ifadelerine yer verdi.