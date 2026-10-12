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Dolar/TL haftaya yükselişle başladı, 49,3360 seviyesinde seyrediyor

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Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,3360 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL 55,3320'den, sterlin/TL 65,4520'den işlem görürken dolar endeksi 102,2 seviyesinde yatay seyrediyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 49,3360 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 49,2700'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,3360 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 artışla 55,3320'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 65,4520'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 102,2 seviyesinde bulunuyor.

Rus hükümetinin, ABD ile varılan mutabakat kapsamında dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını duyurması, enerji arzına ilişkin endişelerin bir miktar hafiflemesine katkıda bulunurken, Hürmüz Boğazı çevresindeki tanker saldırıları ve Orta Doğu'daki gerilim söz konusu iyimserlikleri sınırlıyor.

Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 azalışla 104,5 dolarda bulunuyor. Bugün ABD'de Columbus Day nedeniyle Hazine ve şirket tahvillerinin işlem gördüğü sabit getirili piyasaların kapalı olması likiditenin düşük kalmasına neden oluyor.

Öte yandan bugün Tayland'da başlayacak Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantıları takip edilecek. Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirtti.

Kaynak: AA
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