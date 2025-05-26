Dolar/TL haftaya hareketli başlarken Sterlin yeni rekor kırdı

Dolar/TL haftaya hareketli başlarken Sterlin yeni rekor kırdı
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Dolar/TL haftaya hareketli başlarken Sterlin yeni rekor kırdı
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Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başladı ve 39,0270 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 38,9090'dan tamamladı.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 39,0270 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 38,9090'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 39,0270 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 yükselişle 44,5850'den ve sterlin/TL yüzde 0,4 primle 53,0680'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,4 azalışla 98,8 seviyesinde bulunuyor.

BELİRSİZLİKLER ARTTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) karşı değişken tarife söylemlerinin yarattığı belirsizlikler, ABD başta olmak üzere diğer ülkelerin ekonomileri üzerinde de belirsizliklerin artmasına neden oluyor. Tarifelerde sık değişen politikaların yatırımcıların pozisyon almasını zorlaştırırken, konuya ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

STERLİN YENİ REKOR KIRDI

Küresel piyasalardaki belirsizlikle Sterlin de Türk lirası karşısında değer kazandı. Doların yanı sıra euro ve sterlin kurlarında da benzer dalgalanmalar gözlemleniyor. İngiliz Sterlini bugün yüzde 0,73'lük artışla ALIŞ(TL) 52,9940 SATIŞ(TL) 53,0793'ten işlem görmeye başladı. Böylece Sterlin ilk kez 53 lira sınırına gelerek rekor kırdığı görüldü.

Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Ekonomi
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