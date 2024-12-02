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Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

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Dolar/TL, haftaya 34,7250 seviyesinden işlem görerek yükseliş kaydetti. Cuma günü yüzde 0,3 artışla 34,7030'dan kapanmıştı. Küresel piyasalarda ise olumlu ekonomik veriler etkili oldu ve gözler yoğun veri gündemine çevrildi.

Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 34,7250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 azalışla 36,5690'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 düşüşle 44,0810'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,4 artışla 106,2 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalar, Çin'in ABD ile olası bir ticaret savaşına girme niyetinde olmadığına yönelik iyimserlik ve Çin'de açıklanan ekonomik verilerden alınan olumlu sinyallerin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, gözler bugün dünya genelinde açıklanacak yoğun veri gündemine çevrildi.

FED'İN BU AY FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM EDECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Dünya genelinde jeopolitik ve siyasi tansiyonun yüksek seyretmesine karşın piyasalarda makroekonomik verilerden alınan sinyaller risk iştahının güçlü kalmasına neden oluyor. Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 67 ihtimalle bu ay faiz indirimine devam edeceği öngörülürken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin söz konusu fiyatlamaları etkilemesi bekleniyor.

Bununla birlikte, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın BRICS ülkelerine yönelik yüzde 100 ilave gümrük vergisi tehdidi yatırımcıların dikkatle izlediği konular arasında yer alıyor.

Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

sahte dolar olayından sonra borcu olanlar dolarla çalışanlar hariç aklı başında hiç bir kişinin yatırım yapmak döviz alacağını sanmıyorum

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