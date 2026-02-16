Haberler

Dolar/TL 43,72 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Dolar/TL, hafta başlangıcında 43,7240 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü 43,7310 kapanışıyla haftaya yükselişle başlayan kur, ABD'deki enflasyon verilerinin etkisiyle takip ediliyor.

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 43,7240 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 43,7310'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 43,7240'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 51,9350'den, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 59,7120'den satılıyor.

Dolar endeksi ise önceki kapanışının hemen üzerinde 96,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik gevşeme ihtimallerini artırdı.

Fed'e ilişkin artan faiz indirimi beklentileri nedeniyle normal şartlarda zayıflaması beklenen dolar endeksi, Japonya'da öngörülerin altında kalan büyüme verilerinin ardından yenin dolar karşısında değer kaybetmesiyle yatay seyrediyor.

Ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, "Enflasyon konusunda biraz daha iyileşme sağlayabilirsek, faiz oranlarının daha da düşmeye devam edebileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ülke ekonomisinin gidişatına ve Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu vermesi beklenirken, söz konusu verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretiminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
