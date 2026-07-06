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Dolar/TL 46,82 seviyesinden işlem görüyor

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Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 46,8220 seviyesinden işlem görüyor. Avro/TL 53,51, sterlin/TL ise 62,50 seviyelerinde. ABD istihdam verileri ve Fed beklentileri piyasaların odağında.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 46,8220 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 46,8030'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla yatay seyirle 46,8220 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yatay seyirle 53,5160'tan ve sterlin/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 62,5080'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 101 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentileri azaltmasına karşın Bankanın sıkı para politikasına devam edeceğine dair öngörüler gücünü koruyor. Fed'e yönelik sıkılaşma beklentilerinin sürmesi doların diğer gelişmiş para birimleri karşısında güçlü kalmasını sağlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve fiyat gelişmeleri raporunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar, ABD'de hizmet sektörü ve ISM hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz
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