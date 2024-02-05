Dolar/TL haftaya değer kazancıyla başladı

Dolar/TL, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 30,5520 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,57 artışla 30,5100'den tamamladı.Dolar/TL, haftaya primle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 30,5520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 32,9190'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 38,5400'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 11 Aralık'tan bu yana en yüksek seviye olan 104,1 seviyesinde bulunuyor.

FED FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAYACAĞI TARİHE İLİŞKİN TAHMİNLERİN ÖTELENMESİ VARLIK FİYATLARI ÜZERİNDE ETKİLİ

Analistler, ABD ekonomisinde resesyon endişelerinin önemli derecede azalmasına karşın, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı tarihe ilişkin tahminlerin ötelenmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.