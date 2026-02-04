Haberler

Dolar/TL 43,51 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Dolar/TL, güne 43,5120 seviyesinden işlem görerek yüzde 0,1 artış kaydetti. Jeopolitik gerilimler ve Fed başkanlığı adayı Kevin Warsh'ın faiz indirimine gitmeyeceği öngörüleri doları olumlu etkiledi. Bugün ayrıca yurt içi ve yurtdışında önemli ekonomik verilerin açıklanması bekleniyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,5120 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 43,4807'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,5120'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 51,5150'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 59,7260'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 97,3 seviyesinde bulunuyor.

Jeopolitik gerilimlerin yeniden artması, yapay zekadaki hızlı gelişmelerin iş modelleri üzerinde potansiyel olarak birtakım olumsuzluklar yaratabileceğine ilişkin endişeler ve ABD'de federal hükümetin 4 gün süren kısmi kapanmasının son bulması varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın agresif faiz indirimi yapmayacağına yönelik öngörüler dolara genel olarak olumlu yansıdı.

Japonya'da 8 Şubat'ta gerçekleşecek erken seçim sonuçları ve yarınki Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararlarının da dolar endeksinin yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunun, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

